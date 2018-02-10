مجلس جامعة سوهاج يوافق على زيادة حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

مجلس جامعة سوهاج يوافق على زيادة حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلميةالسبت، 10 فبراير 2018 09:14 م
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة على زيادة حافز الإشراف وحافز التحكيم على رسائل الماجيستير والدكتوراه، على أن يصرف هذا الحافز بحد أقصى أربع مرات فى العام، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وقال على أبو الرى مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث، أنه بناء على قرار مجلس الجامعة تم مضاعفة حافز الإشراف على رسالة الماجيستير من 600 إلى 1200 جنيه، وزيادة حافز الإشراف على رسالة الدكتوراه من 1000 لتصبح 2000 جنيه، أما عن حافز التحكيم فأصبح 300 جنيه لرسالة الماجيستير و500 جنيه لرسالة الدكتوراه، حيث كان يصرف حافز التحكيم قبل ذلك 150 لرسالة الماجيستير و250 لرسالة الدكتوراه.
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