مجلس الأمن الدولى يدرس مشروع قرار يطالب بهدنة لـ30 يوما فى سوريا





الامم المتحدة (أ ف ب)

يدرس مجلس الامن الدولى، مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما فى سوريا للسماح بتسليم مساعدات انسانية، بحسب ما جاء فى نص المشروع الذى اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" الجمعة.

وقدمت السويد مشروع القرار هذا الذى يطلب أيضا الانهاء الفورى للحصار، بما فى ذلك الحصار المفروض على الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.