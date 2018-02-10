video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية: لا نستطيع دفع مساهمتنا فى الأمم المتحدة بسبب العقوبات

السبت، 10 فبراير 2018 09:11 م
كوريا الشمالية: لا نستطيع دفع مساهمتنا فى الأمم المتحدة بسبب العقوبات زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة فى بيان إن بيونجيانج عاجزة عن دفع مساهمتها فى ميزانية المنظمة لعام 2018 بسبب العقوبات الدولية على البنك المعنى بالتعاملات الخارجية وإنها طلبت المساعدة من مسؤولة بارزة لدى الأمم المتحدة.

وعقد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة جا سونج لقاء مع جين بيجل، المسؤولة بالأمم المتحدة، يوم الجمعة لكى تطلب من المنظمة الدولية المساعدة فى تأمين قناة للتحويلات المصرفية بحيث تتمكن بيونجيانج من دفع نحو 184 ألف دولار تقول إنها مستحقة عليها عن عام 2018.

ويتعين على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة دفع إسهامات مقدرة فى ميزانيات المنظمة العادية وتلك الخاصة بحفظ السلام بالإضافة إلى ميزانية أخرى للمحاكم الدولية.

وقالت بعثة كوريا الشمالية فى بيان مساء أمس الجمعة إن العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بنك التجارة الخارجية، وهو بنك التعاملات الخارجية الرئيسى لكوريا الشمالية، تمنع البلاد "من الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو فى الأمم المتحدة من خلال أعاقة الأنشطة الطبيعية حتى مثل سداد الإسهام فى الأمم المتحدة". وأضافت "يظهر هذا أيضا مدى قسوة ووحشية العقوبات".

وحذر البيان من أنه إذا لم تتمكن كوريا الشمالية من السداد، سيكون "من الواضح جدا" أن المسؤول هو الولايات المتحدة و"أتباعها".

كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك التجارة الخارجية فى عام 2013 بينما أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البنك على القائمة السوداء فى أغسطس الماضي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جميلات كوريا الشمالية يُشعلن مدرجات دورة الألعاب الأولمبية بسول

الصين تبلغ ترامب رغبتها فى زيادة التنسيق بشأن كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

الأمم المتحدة

العقوبات علي كوريا

اخبار كوريا



لا تفوتك
الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة