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كبير مشجعى النادى المصرى: "الأمن متعاون معانا والليلة هتطلع جميلة"

السبت، 10 فبراير 2018 02:39 ص
كبير مشجعى النادى المصرى: "الأمن متعاون معانا والليلة هتطلع جميلة" كبير مشجعى النادى المصرى


بورسعيد - محمد عزام
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قال الريس خميس، كبير مشجعى النادى المصرى، إن مباراة الفريق البورسعيدى وجرين بافالوز الزامبى فى إطار مباريات البطولة الكونفدرالية الأفريقية بمثابة عودة الروح للجسد بعد 7 سنوات مرت حزينة على أهالى المحافظة.

وأكد "خميس"، لـ"اليوم السابع"، أن جماهير بورسعيد، تريد توصيل رسائل من خلال المباراة وهى أننا أفضل جمهور فى مصر، ولا توجد بداخلنا ضغينة لأحد ونحب الناس كلها، وأيدينا ممدودة للجميع من أجل التعاون والوصول لأفضل شكل جمالى للجماهير المصرية.

 

ولفت، إلى أن عودة اللعب على ملعب الاستاد فرحة لكل بورسعيدى سنستغلها لإثبات أننا جمهور وطنى مُحب لبلده ويريدها أن تظهر فى أبهى صورة لها، مشيراً إلى أن هناك مفاجأة فى المباراة يقوم بتحضيرها الجماهير لمصر كلها سنظهر من خلال بشكل رائع قائلا: "والليله هتطلع جميلة".

 

وعن التنسيق بين الجماهير والأمن، قال "خميس"، إن الأمن متعاون مع جمهور النادى المصرى ولا توجد ثمة أزمات، موضحاً أن الجمهور تجمع قبل ذلك مرتين بالآلاف داخل الاستاد دون تواجد أمنى، وكانتا ناجحتين وظهرنا بشكل لائق أمام جميع الشاشات.

 

وتقدم كبير مشجعى النادى المصرى، بالتهنئة لجماهير بورسعيد، بعودتهم للاستاد، لافتاً إلى أن الجمهور يُحب الرياضة وسيتسم بروحها حتى نكون مثال يحتذى به فى كل المحافل الرياضية.

 


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