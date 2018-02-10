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كاميرات لمراقبة محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى شارع فيصل منعا للزحام

السبت، 10 فبراير 2018 01:00 ص
كاميرات لمراقبة محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى شارع فيصل منعا للزحام اصلاح كوبرى- أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بمحيط إغلاق كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه إلى ميدان الجيزة، وذلك لإصلاح الفواصل  لمنع الزحام المرورى، و تستمر الأعمال حتى 6 صباح الأحد المقبل، و تم غلق حارة مرورية وفتح باقى الحارات وسط تدعيم الطريق بالخدمات اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

ووضعت الشركة المنفذة للإصلاحات العلامات الإرشادية والمرورية والطواحين الهوائية والعلامات الدالة والحواجز الحديدية بمحيط الأعمال، بالتنسيق مع إدارة المرور منعًا لظهور أى كثافات مرورية ولعدم وقوع أى حوادث لحين انتهاء الأعمال فى المدة المحددة.

 

 


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