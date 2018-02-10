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قومى المرأة بسوهاج يعقد مؤتمرا لتوعية السيدات بأهمية المشاركة بالانتخابات

السبت، 10 فبراير 2018 09:21 م
قومى المرأة بسوهاج يعقد مؤتمرا لتوعية السيدات بأهمية المشاركة بالانتخابات جانب من المؤتمر


سوهاج محمود مقبول
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عقد المجلس القومى للمرأة فرع محافظة سوهاج مؤتمر جماهيرى بقرية نزله عمارة بمركز طهطا ضمن حملة صوتك لمصر بكرة، صرح بذلك الدكتورة سحر وهبى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

 

وقالت سحر وهبى إن المؤتمر يهدف إلى توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمشاركة 650 سيدة وفتاة بقاعة جمعية حورس بالقرية.

 

وأضافت، أن اللقاء إستهدف توعية السيدات بأهميه المشاركة والحشد فى الانتخابات الرئاسيه القادمه، وعرض إنجازات الدولة للمرأة فى الفترة الماضيه و دعم الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب فى سيناء

 

حضر اللقاء عضوات وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، ورئيس المجلس القروى، والقيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.

 


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