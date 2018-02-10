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السبت، 10 فبراير 2018 09:22 ص
خالد صلاح
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قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بأسوان لغسيل الخزانات

السبت، 10 فبراير 2018 09:24 ص
قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بأسوان لغسيل الخزانات صنبور مياه - أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بالكامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن سبب قطع المياه يرجع إلى قيام الشركة بأعمال غسيل الخزانات، وتهيب بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية فى حى الصداقة الجديد توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب.

 


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