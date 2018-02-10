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فيديو.. عضو بهيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجب إلزام النساء بالعبايات

السبت، 10 فبراير 2018 04:23 م
فيديو.. عضو بهيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجب إلزام النساء بالعبايات الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء فى السعودية


وكالات الأنباء
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قال الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء فى السعودية، إنه لا يجب إلزام النساء بالعبايات، لأن مقصود الشرع هو "الستر"، سواء بالعباءة أو بغيرها، مضيفاً أن 90 % من المسلمات المحتشمات فى العالم الإسلامى لا يرتدين العبايات ولا يعرفنها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأضاف المطلق خلال حديثه فى برنامج "استديو الجمعة" على قناة "نداء الإسلام"، أن "ما نراه فى مكة والمدينة من وجود عدد كبير من النساء الملتزمات الداعيات إلى الله اللاتى لا يلبسن العبايات، خير شاهد على ضرورة عدم إلزام النساء بالعبايات".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن العباءة هى "الستر"، وتدخل فى الجلابيب التى حثّ الله النساء على ارتدائها فى القرآن، وإذا سترت المرأة نفسها بعباءة على الرأس أو على الكتف أو غير ذلك فلا بأس.


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