فيديو جراف.. تعرف على ماجستير ريادة الأعمال المقدم من وزارة التخطيط





كتب مصطفى عبد التواب

نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فيديو جراف يشرح ماجستير ريادة الأعمال المقدم من الوزارة بالتعاون مع جامعتى كامبريدج والقاهرة، والذى تم تصميمه لمجموعة واسعة من الطلاب لتوسيع فهمهم لدور الابتكار فى الاعمال الحديثة، ولتعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى المتدربين، لتمكينهم من إدارة هذه الملفات فى الشركات القائمة والناشئة.

وبحسب الفيديو يهدف الماجستير من تمكين الشباب من إقامة مشروعات جديدة، وفيما يلى الفيديو المنشور من الوزارة:-









جدير بالذكر أن الماجستير مقدم بناء على برتوكول بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة القاهرة وجامعة كامبريدج وهذا البرتوكول موجه لطلاب الجامعات وخريجى الجامعات، لاختيار 40 شابا مصريا لدراسة ماجستير مهنى لريادة الأعمال يتم تنفيذ جزء منه فى كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة والجزء الثانى فى جامعة كامبريدج فى بريطانيا.

يهدف الماجستير إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع وخلق مجتمع عملى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال علاوة على المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ويشترط للتقدم له أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة جامعية وألا يقل عمره عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاما، وأن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 6 فى امتحان اللغة الإنجليزية المخصص للدراسة بإنجلترا (IELTS)، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يحصل على ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابعا لها، علاوة على شرط عودة الطالب إلى موطنة بعد إتمام الدراسة والانتهاء من فترة المنحة المقدمة.