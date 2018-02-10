video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 07:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو جراف.. تعرف على ماجستير ريادة الأعمال المقدم من وزارة التخطيط

السبت، 10 فبراير 2018 08:57 م
فيديو جراف.. تعرف على ماجستير ريادة الأعمال المقدم من وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030


كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فيديو جراف يشرح ماجستير ريادة الأعمال المقدم من الوزارة بالتعاون مع جامعتى كامبريدج والقاهرة، والذى تم تصميمه لمجموعة واسعة من الطلاب لتوسيع فهمهم لدور الابتكار فى الاعمال الحديثة، ولتعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى المتدربين، لتمكينهم من إدارة هذه الملفات فى الشركات القائمة والناشئة.

وبحسب الفيديو يهدف الماجستير من تمكين الشباب من إقامة مشروعات جديدة، وفيما يلى الفيديو المنشور من الوزارة:- 



جدير بالذكر أن الماجستير مقدم بناء على برتوكول بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة القاهرة وجامعة كامبريدج وهذا البرتوكول موجه لطلاب الجامعات وخريجى الجامعات، لاختيار 40 شابا مصريا لدراسة ماجستير مهنى لريادة الأعمال يتم تنفيذ جزء منه فى كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة والجزء الثانى فى جامعة كامبريدج فى بريطانيا.

يهدف الماجستير إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع وخلق مجتمع عملى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال علاوة على المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ويشترط للتقدم له أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة جامعية وألا يقل عمره عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاما، وأن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 6 فى امتحان اللغة الإنجليزية المخصص للدراسة بإنجلترا (IELTS)، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يحصل على ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابعا لها، علاوة على شرط عودة الطالب إلى موطنة بعد إتمام الدراسة والانتهاء من فترة المنحة المقدمة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مديرة مشروع "رواد 2030" تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل تدريب الحكومة لـ30 ألف طالب فنى على ريادة الأعمال.. وبرتوكول تعاون مع جامعة كامبريدج لتأهيل 40 خريجا.. وحاضنات أعمال لتطوير المشروعات المحققة لرؤية مصر 2030

رواد 2030

كامبريدج

ريادة الاعمال

هاله السعيد

التخطيط



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

فيديو.. رونالدو يكتسح ميسى 8/ 0 فى تسجيل "الهاتريك المثالى"

فيديو.. رونالدو يكتسح ميسى 8/ 0 فى تسجيل "الهاتريك المثالى"

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة