فيديو.. الهيئة العامة لسلامة الغذاء: "نصف مليون مخالفة تخص سلامة الغذاء سنويًا"





كتب محسن البديوى

قال المهندس حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن الهيئة تحرر سنويًا نصف مليون مخالفة تخص سلامة الغذاء، مضيفًا : "مهمتى القضاء على مقولة، معدة المصريين تهضم الزلط".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، إن الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة تبدأ من الموانئ، ويتم متابعتها لحين التصنيع، مضيفًا :"لم نعد نثق فى ثقافة تحليل العينات ونراقب عملية التصنيع من بدايتها".

وأشار إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتشكلت بفضل الإرادة السياسية لحماية المصريين والحفاظ على الصحة العامة.