فريق من النيابة ينتقل لمعاينة حادث حريق مخزن بويات السلام





كتب عامر مصطفى

انتقل منذ قليل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات، وفريق من نيابة السلام، لمعاينة حريق مخزن بويات بمدينة السلام، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائبة والمعمل الجنائى، للوقوف على أسباب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدينة بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بشكل كامل، وانتشال 3 جثث متفحمة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدينة بالقاهرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع انفجار واشتعال النيران داخل محل البويات وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء ويقوم رجال الإطفاء بمحاصرة النيران وإخمادها.