فرق إسرائيلية تتفقد موقع تحطم الطائرة الحربية





رويترز

تفقدت قوات إسرائيلية موقع سقوط طائرة حربية إسرائيلية، اليوم السبت، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن إسرائيل لا تسعى للتصعيد فى المنطقة.

وأضاف "نحن مستعدون ومتأهبون وقادرون على أن نجعل من يهاجمنا يدفع ثمنا باهظا ولكننا لا نسعى لتصعيد الموقف، كان هذا عملا دفاعيا أثاره تصرف عدوانى إيرانى ونحن ندافع عن مجالنا الجوى وسيادتنا والمدنيين" فى إسرائيل.

وقالت إسرائيل فى وقت سابق اليوم إنها أسقطت طائرة إيرانية بلا طيار انتهكت مجالها الجوى كما قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا على الأقل فى سوريا مشيرة إلى أن مقاتلة إسرائيلية من طراز إف - 16 أصابتها النيران السورية وتحطمت فى شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلى إن التقييم الأولى يشير إلى أن المقاتلة سقطت بنيران سورية لكن ذلك لم يتأكد بعد.

ونفى التحالف العسكرى الذى يقاتل دعما للأسد أن تكون أى من طائراته بدون طيار اخترقت المجال الجوى الإسرائيللا. وقال فى بيان إن إسرائيل استهدفت قاعدة جوية وصحراء حمص التى تستخدم لإطلاق الطائرات بدون طيار فى القتال ضد تنظيم داعش.