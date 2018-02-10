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السبت، 10 فبراير 2018 04:50 م
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غدا.. مؤتمر صحفى لإطلاق خدمات إلكترونية لدفع وتحصيل فواتير الكهرباء

السبت، 10 فبراير 2018 03:50 م
غدا.. مؤتمر صحفى لإطلاق خدمات إلكترونية لدفع وتحصيل فواتير الكهرباء وزير الكهرباء محمد شاكر


(أ ش أ)
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يعقد غدا الأحد، مؤتمر صحفى برعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إعلان إطلاق الخدمات الإلكترونية لدفع وتحصيل فواتير الكهرباء.. حيث يشارك بالحضور كل من رؤساء الشركات القابضة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء التسع، كما تشارك شركات الدفع والتحصيل المسئولة عن إتاحة الخدمة للمواطنين وهى شركة اى فاينانس وشركة خالص، والبريد المصرى، وشركة بى، وشركة مصارى، وشركة امان، وشركة سداد، وشركة ممكن، وشركة تمام، وشركة اى تى اس سى.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن كيفية الدفع الإلكترونى لفواتير الكهرباء عن طريق الخدمات ومواقع الإتاحة لدى كل شركة من هذه الشركات.

من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اى فاينانس إن شركته ستقوم عن طريق مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لدى الشركة بالعمل والإشراف على قنوات تحصيل الكهرباء من خلال شركائها (البريد المصرى، بى، مصارى، امان، سداد، خالص، تمام، ممكن، اى تى اس سى) لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى والتيسير عليه فى دفع الكهرباء سواء الفاتورة أو كروت الشحن للعداد الذكى.


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