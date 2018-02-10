video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 04:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. سامح شكرى يلتقى نائب رئيس البرلمان العربى ورئيسة "أنا لند" بمقر الخارجية

السبت، 10 فبراير 2018 08:17 م
غدا.. سامح شكرى يلتقى نائب رئيس البرلمان العربى ورئيسة "أنا لند" بمقر الخارجية وزير الخارجية سامح شكرى


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية مع كل اليزابث جيجو، رئيسة مؤسسة انا لند.

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم السبت، أنه سيلتقى نائب رئيس البرلمان العربى، مسلم المعشنى، وعضو مجلس الدولة بسلطنة عمان.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى يستقبل سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بمقر الخارجية

سامح شكرى يلتقى غدا سكرتير عام منظمة الأمن فى أوروبا بمقر الخارجية

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

سامح شكرى

وزير الخارجيه

رئيس البرلمان العربى



لا تفوتك
عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة