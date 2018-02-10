غدا.. سامح شكرى يلتقى نائب رئيس البرلمان العربى ورئيسة "أنا لند" بمقر الخارجية





كتب أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية مع كل اليزابث جيجو، رئيسة مؤسسة انا لند.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم السبت، أنه سيلتقى نائب رئيس البرلمان العربى، مسلم المعشنى، وعضو مجلس الدولة بسلطنة عمان.