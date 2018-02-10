video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يقتل شقيقته بعد طلاقها من زوجها لشكه فى سلوكها بالمنيا

السبت، 10 فبراير 2018 10:08 م
عامل يقتل شقيقته بعد طلاقها من زوجها لشكه فى سلوكها بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

شهد مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، إقدام عامل على التخلص من شقيقته، بدس السم لها فى الطعام، لطلاقها من زوجها وشكه فى سلوكها.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بمقتل ربة منزل، داخل إحدى قرى المركز، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن مقتل "أ. ر" 31 عامًا، ربة منزل، على يد شقيقها "ع. ر" 36 عامًا، حيث وضع السم لها في الطعام، وتناولته، ثم قام بخنقها حتى تأكد من أنّها فارقت الحياة، لطلاقها من زوجها، بعد أن شك في سلوكها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.

          

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يقتل زوجته بـ"الشاكوش" بسبب تشاجرها مع شقيقته بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اخبار مصر

محافظة المنيا

مغاغة

امن المنيا



لا تفوتك
عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

عمليات سيناء تستحوذ على قائمة تويتر.. ومغردون: ربنا ينصر جيشنا وقواتنا المسلحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

أستاذ كبد: طرح عقار الزيباتيير لعلاج فيروس C بعد موافقة وزارة الصحة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

مش جي جي وبيلا بس.."عائلة حديد" الاكثر سيطرة علي عالم الازياء والموضة..انور حديد خاطف للانظار بجاذبيته و يكتسب الخبرات من شقيقاته .. والمفاجأة عارضة الازياء الكيرفي "جوان فان دن هيرفيك" من نفس العائلة

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

سمراوات غيرن تاريخ الجمال المتعارف عليه.. ريهانا جمعت بين نجاح صناعة الموسيقي والأزياء وثروتها مفاجأة.. جاكي إينا تدير عقول النساء من قناتها بـ"يوتيوب".. ماريا بورجيس كسرت قواعد "فيكتوريا سيكرت"

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

"يوتيوب" يعلن عن سياسات صارمة لمعاقبة أصحاب المحتوى المخالف

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

مسئول إسرائيلى: المقاتلة الحربية سقطت بعد إصابتها بصاروخ سورى مضاد للطائرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة