عامل يقتل شقيقته بعد طلاقها من زوجها لشكه فى سلوكها بالمنيا

عامل يقتل شقيقته بعد طلاقها من زوجها لشكه فى سلوكها بالمنياالسبت، 10 فبراير 2018 10:08 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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شهد مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، إقدام عامل على التخلص من شقيقته، بدس السم لها فى الطعام، لطلاقها من زوجها وشكه فى سلوكها.
تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بمقتل ربة منزل، داخل إحدى قرى المركز، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن مقتل "أ. ر" 31 عامًا، ربة منزل، على يد شقيقها "ع. ر" 36 عامًا، حيث وضع السم لها في الطعام، وتناولته، ثم قام بخنقها حتى تأكد من أنّها فارقت الحياة، لطلاقها من زوجها، بعد أن شك في سلوكها.
وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.
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