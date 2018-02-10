طرد متنكرين فى هيئة ترامب وكيم من افتتاح الأولمبياد بكوريا الجنوبية

طرد متنكرين فى هيئة ترامب وكيم من افتتاح الأولمبياد بكوريا الجنوبيةالسبت، 10 فبراير 2018 01:10 ص
اولمبيا كوريا الجنوبية
بيونجتشانج رويترز)
إضافة تعليق
تسبب شخصان تنكرا فى هيئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى بلبلة عندما ظهرا فى أروقة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية اليوم الجمعة قبل أن يطردهما أفراد الأمن.
وقال المتنكر على هيئة كيم الذى رفض أن يذكر اسمه "نحن على وفاق تام"، وأضاف "أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتى بالسلام العالمى ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج... وهذا ما أظن أنه ظلم حقا... ألا يريد الجميع السلام؟"
واتسمت أجواء مراسم الافتتاح بإظهار لوحدة رمزية بين الكوريتين، ودخل لاعبو البلدين إلى الملعب تحت راية علم موحد فيما شاهد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج العرض من مقصورة كبار الزوار، وقال شبيه كيم بينما يقتاده الأمن إلى خارج الاستاد "هل ستلقى شقيقتى ذات المعاملة؟"
إضافة تعليق
حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة
الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة