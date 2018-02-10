طرد متنكرين فى هيئة ترامب وكيم من افتتاح الأولمبياد بكوريا الجنوبية

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تسبب شخصان تنكرا فى هيئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى بلبلة عندما ظهرا فى أروقة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية اليوم الجمعة قبل أن يطردهما أفراد الأمن.

وقال المتنكر على هيئة كيم الذى رفض أن يذكر اسمه "نحن على وفاق تام"، وأضاف "أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتى بالسلام العالمى ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج... وهذا ما أظن أنه ظلم حقا... ألا يريد الجميع السلام؟"

واتسمت أجواء مراسم الافتتاح بإظهار لوحدة رمزية بين الكوريتين، ودخل لاعبو البلدين إلى الملعب تحت راية علم موحد فيما شاهد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج العرض من مقصورة كبار الزوار، وقال شبيه كيم بينما يقتاده الأمن إلى خارج الاستاد "هل ستلقى شقيقتى ذات المعاملة؟"