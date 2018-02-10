ضبط أسلحة نارية ومخدرات و1130 مخالفة مرورية وتنفيذ 2200 حكم بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الحملة الأمنية بإشراف اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد عبد الوهاب رئيس مباحث المديرية، من ضبط 4 أسلحة نارية "بندقية خرطوش، فرد خرطوش، طبنجة" و3 طلقات، و6 أسلحة نارية، وضبط 130 جراما هيروين، و500 حشيش، و500 قرص مخدر، و500 جرام بانجو.

وتمكنت الحملة من ضبط متهم هارب من حكم قضائى، وتنفيذ 3 أحكام جنائية، و1300 حكم جزئى، و122 حكم حبس مستأنف، و833 غرامات جزئية ومستأنفه، و242 حكم تحصيل غرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 8 عناصر خطرة منهم 2 مسجل جنائى، و6 معلومات جنائية.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1130 مخالفة مرورية متنوعة، و6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.