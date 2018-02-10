video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحى خلفان: انهارت ثقة العرب فى حكومة قطر بسبب خداع تنظيم الحمدين

السبت، 10 فبراير 2018 08:48 م
ضاحى خلفان: انهارت ثقة العرب فى حكومة قطر بسبب خداع تنظيم الحمدين ضاحى خلفان


كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

نشر ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، عدة تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تعليقاً على الأزمة القطرية وممارسات تنظيم الحمدين ضد الدول العربية.

وقال خلفان " أكثر 280 مليون عربى أمسى حاقدا على قطر بحكم سياسة تنظيم الحمدين الداعمة للإرهاب فى الدول العربية والعالم"، مضيفاً "انهارت ثقة العرب فى حكومة قطر بسبب الخداع الذى يمارسه تنظيم الحمدين".

 

ضاحى خلفان عبر تويتر
ضاحى خلفان عبر تويتر

 

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: محمد بن سلمان جعل أزمة قطر فى "حجم الرزمة"

تركيا فى قبضة "عيّل عجوز".. ضاحى خلفان: أردوغان يتصرف كالأطفال المراهقين

تنظيم الحمدين

قطر

الارهاب

اخبار قطر



لا تفوتك
الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

الصحة تطلق حملة قومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من "شلل الأطفال" غدا

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

صور..العملية سيناء2018تواصل استهداف الإرهابيين بمشاركة الجيش والشرطة

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

فيديو.. عنتر يسجل أول أهدافه مع الزمالك ويتقدم للأبيض أمام سموحة 1 / 0

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة