ضاحى خلفان: انهارت ثقة العرب فى حكومة قطر بسبب خداع تنظيم الحمدين

ضاحى خلفان: انهارت ثقة العرب فى حكومة قطر بسبب خداع تنظيم الحمدينالسبت، 10 فبراير 2018 08:48 م
ضاحى خلفان
كتب آسر أحمد
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نشر ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، عدة تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تعليقاً على الأزمة القطرية وممارسات تنظيم الحمدين ضد الدول العربية.
وقال خلفان " أكثر 280 مليون عربى أمسى حاقدا على قطر بحكم سياسة تنظيم الحمدين الداعمة للإرهاب فى الدول العربية والعالم"، مضيفاً "انهارت ثقة العرب فى حكومة قطر بسبب الخداع الذى يمارسه تنظيم الحمدين".
ضاحى خلفان عبر تويتر
ضاحى خلفان
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