صور.. وزير النقل السابق: قصور الأداء وعجز الميزانية وراء ترشحى لرئاسة "المهندسين"السبت، 10 فبراير 2018 03:34 م
المهندس هانى ضاحى وزير النقل الاسبق
بنى سويف ايمن لطفى
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قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل السابق مرشح على منصب رئيس النقابة العامة لمهندسى بنى سويف إن رئاسة مجلس النقابة تقلدتها أسماء وشخصيات هامة منها حسب الله الكفراوى ولكننا قيمنا الـ4 سنوات منذ عام 2014، فوجدنا قصورا فى الأداء وعجزا فى الموازنة الخاصة بموارد النقابة وعدم الاستفادة بموارد النقابة، ما أدى إلى انفصال النقابة عن ساحة العمل النقابى وغيابها عن المشاركة فى المشروعات القومية بمصر، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النقابة باستقالتهم.
وأضاف ضاحى خلال حضوره اليوم وأعضاء قائمته "مهندسين فى حب مصر" مؤتمر نظمته نقابة المهندسين ببنى سويف داخل إحدى قاعات النادى بحضور مرشحى منصب رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة و600 مهندس فى التخصصات المختلفة، إن ما حدث من قبل داخل النقابة أدى إلى كثير من المشكلات وأصبح العمل النقابى مهددا.
وتابع ضاحى منذ أربعة أشهر دعانى عدد من الزملاء بمختلف أعمارهم للنظر إلى ما آلت إليه النقابة، وضرورة إصلاحها وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
جانب من الحضور
خلال الانتخابات
المهندس هانى ضاحى
المهندس هانى ضاحى خلال الانتخابات
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