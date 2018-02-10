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صور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد ستاد النادى المصرى قبل المباراة الأفريقية

السبت، 10 فبراير 2018 07:07 م
صور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد ستاد النادى المصرى قبل المباراة الأفريقية مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يتفقد استاد النادى المصرى


بورسعيد- محمد عزام
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تفقد اللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، واللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد، عملية تأمين استاد النادى المصرى، قبيل انطلاق مباراة الفريق الأفريقية فى إطار البطولة الكونفدرالية.

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مساعد وزير الداخلية لمدن القناة تفقد استاذ النادى المصرى

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، جولة مساعد الوزير،  للملعب والاطمئنان على تنفيذ الخطة الأمنية، ورافقه خلالها أعضاء مجلس إدارة النادى وسمير حلبية، رئيس المجلس .

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مساعد وزير الداخلية اثناء تفقد النادى المصرى

 

يذكر أن محيط وبوابات الاستاد قد شهدت إجراءات أمنية مكثفة وبوابات الكترونية لضمان سلامة المشجعين .

 


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