صور.. محافظ جنوب سيناء يطالب الشعب الصينى بزيارة شرم الشيخ

صور.. محافظ جنوب سيناء يطالب الشعب الصينى بزيارة شرم الشيخالسبت، 10 فبراير 2018 12:14 ص
خلال مهرجان الربيع الصينى بشرم الشيخ
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن العلاقات طيبة بين مصر والصين، وأن العام الماضى كان عيد الثقافة المصرية الصينية وكلنا رغبة فى تطوير العلاقة بين مصر والصين ونطالب الشعب الصينى بزيارة مدينة السلام شرم الشيخ
وقال " سونج اى قواه" سفير الصين، اننا سعداء بوحودنا فى شرم الشيخ وأن شرم الشيخ جزء من ٱسيا وان الشعب الصينى يحب شعب مصر كثيرا.
ومن جانبه، قال محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن التعاون بين الصين ومصرسيكون واسعا جدا في المستقبل . وبالتزامن مع المهرجان، قدمت الفرق الصينية عروضا فنية مساء اليوم فى شرم الشيخ ضمن فعاليات "عيد الربيع الصيني.
اثناء العرض المهرجان
فرق اثناء العرض
للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسفير الصين ومحمد المسعود عضو البرلمان
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