صور..مباحث تموين الإسماعيلية تضبط لحوما مختومة بأختام مقلدة





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية والمحختومة باختام مقلدة فى حملة امنية وتموينية بضواحى الاسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبط كميات من اللحوم المذبحة خارج المجازر الحكومية والمختومة باختام مقلدة حيث تمكنت الحملة من ضبط كلا من "ع .م. ع " المسئول عن محل جزارة بسوق القصاصين، و"م. ا .ع " المسئول عن فرش جزارة بالشارع العمومى بالقصاصين وضبط "ب .ف .ح " المسئول عن محل جزارة ببركة على عيد دائرة مركز الإسماعيلية .

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.















