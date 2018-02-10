صور.. كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما وفى مقدمته صواريخ عابرة للقارات





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما، بحضور الرئيس كيم يونج أون، قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التى تُقام فى كوريا الجنوبية وبثتها وكالة الانباء الفرنسية منذ قليل وكان فى مقدمتهم الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وغالبا ما تتباهى بيونج يانج بعروضها العسكرية، لكن الأنباء عن هذا العرض ظهرت بعد إقامته، إذ بث التلفزيون لقطات فيديو مسجلة له.

وكان هذا العرض السنوى يقام عادة فى أبريل، ما دفع البعض لاعتبار تقديم موعده انتكاسة فى العلاقات الدافئة بين الكوريتين التى صاحبت الأولمبياد، ويتناول الرئيس الكورى الجنوبى "مون جاى إن" الغداء مع فريق يضم 22 فردا، سيكون من بينهم الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، وكذلك "كيم يو جونغ" الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، وكلاهما حضر العرض العسكرى.



استعراض عسكرى ضخم فى كوريا الشمالية



استقبال الآليات العسكرية بالورود



آلاف العسكريين خلال العرض العسكرى



الجنود يحييون المدنيين



جانب من العرض العسكرى الضخم



جانب من العرض العسكرى



حافلات تحمل عشرات الصواريخ



زعيم كوريا الشمالية خلال العرض العسكرى



زعيم كوريا الشمالية يحيي قادة الجيش على العرض العسكرى الضخم



ساحة العرض العسكرى



صواريخ بالستية فى مقدمة العرض العسكرى



صواريخ بالستية عابرة للقارات



صواريخ بالستية



عرض عسكرى ضخم



كيم كونج أون زعيم كوريا الشمالية