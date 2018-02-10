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السبت، 10 فبراير 2018 09:42 ص
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صور.. كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما وفى مقدمته صواريخ عابرة للقارات

السبت، 10 فبراير 2018 04:10 ص
صور.. كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما وفى مقدمته صواريخ عابرة للقارات صواريخ عابرة للقارات


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما، بحضور الرئيس كيم يونج أون، قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التى تُقام فى كوريا الجنوبية وبثتها وكالة الانباء الفرنسية منذ قليل وكان فى مقدمتهم الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وغالبا ما تتباهى بيونج يانج بعروضها العسكرية، لكن الأنباء عن هذا العرض ظهرت بعد إقامته، إذ بث التلفزيون لقطات فيديو مسجلة له.

وكان هذا العرض السنوى يقام عادة فى أبريل، ما دفع البعض لاعتبار تقديم موعده انتكاسة فى العلاقات الدافئة بين الكوريتين التى صاحبت الأولمبياد، ويتناول الرئيس الكورى الجنوبى "مون جاى إن" الغداء مع فريق يضم 22 فردا، سيكون من بينهم الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، وكذلك "كيم يو جونغ" الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، وكلاهما حضر العرض العسكرى.

استعراض عسكرى ضخم فى كوريا الشمالية
استعراض عسكرى ضخم فى كوريا الشمالية

 

استقبال الآليات العسكرية بالورود
استقبال الآليات العسكرية بالورود

 

آلاف العسكريين خلال العرض العسكرى
آلاف العسكريين خلال العرض العسكرى

 

الجنود يحييون المدنيين
الجنود يحييون المدنيين

 

جانب من العرض العسكرى الضخم
جانب من العرض العسكرى الضخم

 

جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض العسكرى

 

حافلات تحمل عشرات الصواريخ
حافلات تحمل عشرات الصواريخ

 

زعيم كوريا الشمالية خلال العرض العسكرى
زعيم كوريا الشمالية خلال العرض العسكرى

 

زعيم كوريا الشمالية يحيي قادة الجيش على العرض العسكرى الضخم
زعيم كوريا الشمالية يحيي قادة الجيش على العرض العسكرى الضخم

 

ساحة العرض العسكرى
ساحة العرض العسكرى

 

صواريخ بالستية فى مقدمة العرض العسكرى
صواريخ بالستية فى مقدمة العرض العسكرى

 

صواريخ بالستية عابرة للقارات
صواريخ بالستية عابرة للقارات

 

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية

 

عرض عسكرى ضخم
عرض عسكرى ضخم

 

كيم كونج أون زعيم كوريا الشمالية
كيم كونج أون زعيم كوريا الشمالية

 

مئات الجنود يستعرضون قوتهم
مئات الجنود يستعرضون قوتهم

 


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عرض عسكرى ضخم

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