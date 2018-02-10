صور.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل بريطانيين ينتميان لداعش خلال محاولات فرارهما





عامودا (رويترز)

قال مسئول كبير من قوات سوريا الديمقراطية، لـ"رويترز"، الجمعة إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة لم تتلق طلبا من أى حكومة أجنبية لتسليم بريطانيين اثنين من متشددى تنظيم داعش، لكنها ستدرس أى طلب إن حدث ذلك.

وقال ريدور خليل المسؤول، بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات لم تتلق أى طلب من أى طرف دولى لتسليم السجينين، لكن القوات ستدرس أى طلب.

وأكد خليل أيضا أن مسؤولين من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش شاركوا فى استجواب البريطانيين ألكسندا كوتى والشافعى الشيخ بعد إلقاء القبض عليهما الشهر الماضى.

فيما أكد مسئول مكتب العلاقات العامة فى قوات سوريا الديمقراطية ريدو خليل اعتقال المتشدد فى تنظيم داعش البريطانى ألكسندا كوتى أثناء فراره إلى تركيا.

وقال خليل، فى مدينة عامودة فى شمال شرق البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز، الإخبارية اليوم الجمعة: تم اعتقال الداعشى البريطانى ألكسندا كوتى على يد وحدة مكافحة الإرهاب فى ريف الرقة، وكان يحاول الهرب إلى داخل تركيا بالتنسيق مع أصدقاء ومعارف فى الجانب التركي.



البريطانى الداعشى ألكساندا كوتي



شافي الشيخ