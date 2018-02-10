صور.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل بريطانيين ينتميان لداعش خلال محاولات فرارهما

صور.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل بريطانيين ينتميان لداعش خلال محاولات فرارهماالسبت، 10 فبراير 2018 02:00 ص
عامودا (رويترز)
قال مسئول كبير من قوات سوريا الديمقراطية، لـ"رويترز"، الجمعة إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة لم تتلق طلبا من أى حكومة أجنبية لتسليم بريطانيين اثنين من متشددى تنظيم داعش، لكنها ستدرس أى طلب إن حدث ذلك.
وقال ريدور خليل المسؤول، بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات لم تتلق أى طلب من أى طرف دولى لتسليم السجينين، لكن القوات ستدرس أى طلب.
وأكد خليل أيضا أن مسؤولين من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش شاركوا فى استجواب البريطانيين ألكسندا كوتى والشافعى الشيخ بعد إلقاء القبض عليهما الشهر الماضى.
فيما أكد مسئول مكتب العلاقات العامة فى قوات سوريا الديمقراطية ريدو خليل اعتقال المتشدد فى تنظيم داعش البريطانى ألكسندا كوتى أثناء فراره إلى تركيا.
وقال خليل، فى مدينة عامودة فى شمال شرق البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز، الإخبارية اليوم الجمعة: تم اعتقال الداعشى البريطانى ألكسندا كوتى على يد وحدة مكافحة الإرهاب فى ريف الرقة، وكان يحاول الهرب إلى داخل تركيا بالتنسيق مع أصدقاء ومعارف فى الجانب التركي.
البريطانى الداعشى ألكساندا كوتي
شافي الشيخ
بريطانيين ينتميان لداعش
حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة
الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هاشم الفلالى
المستجدات التى تظهر على الساحة
الاحيتاجات الضرورية التى نحتاج إليها فى مرحلة ما، والتى قد تكون فيها من تليبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، والتى سوف يعتمد عليها ويصبح هناك من تلك المستجدات المختلفة التى يجب بان يتم مراعاتها وفقا لما يتم الاتفاق عليه، فى منظومة يتم فيها اتباع اجراءات ما تتم، وما يلزم لها من خطوات تتبعها، وتصل بها إلى ما يمكن القيام به من دور فيه من الاهمية وكل ما يلزم فى تحقيق تلك الاغراض التى يتم الخوض فيها، وقفا لمقاييس ومعايير موضوعة، وما يمكن بان يتم من تعديل وتبديل وتغير وتطوير وفقا لما قد يكون هناك من تلك الاختلافات والمستجدات التى تظهر على الساحة، ولابد من المواكبة معها، وفقا لما يتم وضعه من اسس وقوانين