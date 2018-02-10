صور .. ضبط 9 طن أسمده زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم





الفيوم - رباب الجالي

تمكن قسم شرطه مباحث التموين بالفيوم من ضبط إحدي تاجرات الأسمده المدعمة ، بناحية قصر رشوان بمركز طاميه، وذلك لحيازتها وتجميعها أسمدة زراعية مدعمه محظور تداولها فى الأسواق إلا من خلال الجمعيات الزراعية.

وردت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين تفيد عن قيام زبيده ح ع ح 42 سنة صاحبة محل أعلاف بناحيه طاميه، بحيازه وتجميع أسمدة زراعية مدعمه محظور تداولها في الأسواق ،لإعادة بيعها بالسوق السوداء، مستغلة ذلك الأمر لتحقيق أرباح طائله على حساب الدعم المقدم من الدولة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية.

وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف على وجه السرعه بتشكيل حمله مكبرة برئاسة اللواء حسام فوزى مدير أدارة البحث الجنائى و العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطه مباحث التموين .

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط صاحبة محل الأعلاف ذلك لحيازة وتجميع وتخزين عدد 180 شيكارة أسمده زراعية مدعمه ،بإجمالي وزن 9 طن أسمده محظور تداولها في الأسواق إلا من خلال الحيازه الزراعية.

وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 75 جنح أمن دوله طوارئ مركز طاميه لسنه 2018 وأخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.