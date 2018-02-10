صور.. ضبط مستحضرات طبية منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية إن مديرية التموين شنت حملة تموينية برئاسة زيزى بدر مدير إدارة الرقابة التجارية.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك قبل إعادة تعبئتها فى عبوات جديدة وتسبب أمراضا خطيرة فى حال استخدامها تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتقدر بحوالى 1600 عبوة وتحريرالمحضر رقم 15لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ بأبوصوير، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأشار عماد حجازى إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ونبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس علاء إسماعيل وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بالمحافظة.



جانب من العبوات المضبوطة



كراتين المضبوطات