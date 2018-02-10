صور.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلتقى رئيس جارتها الجنوبية خلال الأولمبياد

صور.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلتقى رئيس جارتها الجنوبية خلال الأولمبيادالسبت، 10 فبراير 2018 05:08 ص
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلتقى رئيس جارتها الجنوبية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم السبت، وفد حكومة كوريا الشمالية وعلى رأسهم كيم يو جونج شقيقة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى افتتحت فى مدينة "بيونج تشانج" الكورية الجنوبية، ما يبرز التقارب الذى بدأ مؤخرا بين الكوريتين من خلال مشاركة كوريا الشمالية فى الدورة.
وقال كيم يوى كيوم المتحدث باسم قصر الرئاسة الكورى الجنوبى "البيت الأزرق" - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إن الرئيس مون عقد لقاء مع وفد كوريا الشمالية وسيدعوهم إلى مأدبة غداء، اليوم السبت.
جانب من المباحثات
دخول رئيس كوريا الجنوبية لحضور اللقاء
شقيقة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية تصافح رئيس الجنوبية
شقيقة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية خلال لقائها بزعيم الجنوب
كيم يو جونج شقيقة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
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