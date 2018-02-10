صور.. "سبوع" مولود على أغانى النادى المصرى فى بورسعيد

صور.. "سبوع" مولود على أغانى النادى المصرى فى بورسعيدالسبت، 10 فبراير 2018 08:17 ص
المولولد أحمد رامى
بورسعيد - محمد عزام
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احتفل أصدقاء وأقارب والد المولود "أحمد رامى"، بمرور أسبوع على مولده بأغانى النادى المصرى، وذلك تزامنا مع انطلاق أولى مباريات الفريق الأول لكرة القدم بملعب استاد النادى المصرى عقب انقطاع دام 7 سنوات.
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، السبوع الذى بدأ بمنطقة زمزم فى حى الزهور على أغانى المولود الجديد ومن بعدها تحول لتشجيع النادى المصرى من خلال أغانى المدرجات.
يذكر أن المصرى يلتقى بجرين بافالوز فى دور الـ 64 بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب استاد النادى المصرى بمحافظة بورسعيد وسط حضور 10 آلاف مشجع.
والد المولود
أعضاء الفرقه مع المشجعين بالسبوع
والد المولود وأحد أقاربه
تشجيع من أعضاء الفرقة
تشجيع وهتافات للنادى المصرى
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