صور.. "دعم مصر" ينظم مؤتمرا لتأييد السيسى لفترة رئاسية جديدة بأسيوط





أسيوط ـ محمود عجمى

نظم ائتلاف دعم مصر، اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط.

وذلك بحضور محمد فهمى صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بأسيوط، ومحمد عيد عبد الجواد، ومحمد مصطفى سليم، واللواء يونس الجاحر أعضاء مجلس النواب عن دائرة ديروط و العميد علاء عبد الجابر عمر رئيس مركز ومدينة ديروط وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورموز العائلات بقرى ونجوع المركز.

وقال محمد فهمى صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بأسيوط، أننا ندعم ونؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، واستكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية واستقرار الوطن، لأنه انحاز لنداءات الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ووضع روحه على كفه من أجل الشعب ومن أجل مصر؛ كما إنه قام بإعادة بناء القوات المسلحة لتصبح قوة ردع ضد من يحاولون النيل من وحدة وأمن الوطن.

وأشار العميد علاء عبد الجابر عمر رئيس مركز ومدينة ديروط، إن مشروع قناطر ديروط الجديدة يعد واحدا من أهم المشروعات المائية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما لتخرج حيز التنفيذ والتى تساهم فى رى الأراضى الزراعية بمساحة 1.5 مليون فدان فى 5 محافظات، وهو مشروع يتم استخدام التكنولوجيا اليابانية وينفذ بمنحة من وكالة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" التابعة للحكومة اليابانية.

وتحدث كل من محمد عيد عبد الجواد، ومحمد مصطفى سليم، واللواء يونس الجاحر أعضاء مجلس النواب عن دائرة ديروط، عن حجم الانجازات التى شهدتها محافظة أسيوط فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنشاء مشروعات قومية منها محطة كهرباء غرب أسيوط و قناطر أسيوط الجديدة و وضع حجز اساس مدينة ناصر الجديدة للحد من مشكلة الإسكان؛ فضلا عن إقاطة شبكة طرق عملاقة منها طريق ديروط ـ الفرافرة و منفلوط ـ تنيده والذى يربط أسيوط والداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

ودعا أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ديروط، الأهالى إلى النزول والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، والوقوف صف واحد لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وفى نهاية المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع المجالات خلال الأربع سنوات الماضية، وأعلن أهالى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، دعمهم وتأييدهم ومبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية والنزول إلى صناديق الانتخابات وانتخاب السيسى .



























