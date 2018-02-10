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صور.. تكريم 50 طفلا لحصولهم على المراكز الأولى فى لعبة الكاراتيه بكفر الشيخ

السبت، 10 فبراير 2018 06:07 م
صور.. تكريم 50 طفلا لحصولهم على المراكز الأولى فى لعبة الكاراتيه بكفر الشيخ جانب من التكريم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم  عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ ، 50 طفلاً وطفلة من أبناء مدينة فوه لحصولهم على المراكز الأولى فى لعبة الكارتيه ،وقدم لهم شهادات التقدير كحافز معنوى لهم ،وحث الأدون  الأطفال على الاستمرار فى ممارسة الألعاب الرياضية التى تزيد من قدرة الأطفال على تعلم القيادة إلى جانب تنميه القدرات الذهنية الضرورية لكل جوانب الحياة وتغذية ثقتهم فى أنفسهم، وأثنى على المدربين لمجهودهم مع هؤلاء الأطفال.

جاء ذلك بحضور أولياء أمور الأطفال وأعضاء المجلس التنفيذى لمركز ومدينة فوه عقب انتهاء اللقاء الجماهيرى الذى ناقش فيه الأودن عددا من مطالب وشكاوى الأهالى.

كما تابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة قلين، توزيع 790 إسطوانة غاز حصة إضافية من إسطوانات الغاز لقرية قونه ، وتم توزيع  313 اسطوانة غاز شركة بوتاجاسكو بقرية قونه ، و477 إسطوانة بلنكومه.

كما ترأست مسعود ، لقاء المواطنين بديوان المجلس ، وناقشت خلاله عدد من المشكلات وطلبات المواطنين ، وتعددت مابين المطالبة باستخراج تصاريح بناء ، وتوصيل الصرف الصحى للقرى، والمطالبة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

تكريم 50 طفل من لاعبي الكراتيه بفوه
تكريم 50 طفلا من لاعبى الكراتيه بفوه
جانب من تكريم الاطفال ومدربيهم
جانب من تكريم الأطفال ومدربيهم
تكريم طفل بفوه
تكريم طفل بفوه
تكريم طفلتين
تكريم طفلتين
توزيع اسطوانات الغاز بقرية بقلين
توزيع اسطوانات الغاز بقرية بقلين

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