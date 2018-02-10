صور.. تفاصيل زيارة وزير التنمية المحلية للغربية





الغربية – عادل ضرة – محمد طارق

أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية أن الهدف من عقد اللقاءات بالمحافظين هو مناقشة الخطط وبحث المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات وسبل حلها.

جاء ذلك خلال اللقاء الإقليمى الثالث بالمحافظين، الذى استضافته محافظة الغربية اليوم، والذى ضم محافظات البحيرة وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والسكرتير العام لمحافظة المنوفية.

وأضاف " الجندى" أنه لم يكن يتصور حجم المشروعات التى تنفذ فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وأن اللقاء هدفه التعرف على كل ماهو جارى فى المحافظات، وأيضا تعريف المحافظين بجهود بعضهم البعض ونقاط القوة للاستفادة منها.

وأضاف أن حجم الإنجاز الذى تم خلال الـ 3سنوات ونصف السابقين لا يقارن بأى إنجاز تم خلال عشرات السنين الماضية، وشهدت الفترة الماضية تحقيق إنجازات فى البنية التحتية والنقل والمواصلات وفى جميع القطاعات، ويجب أن يصل حجم الإنجاز لكل المواطنين فى مختلف المحافظات.

وأضاف أن مصر على مشارف استحقاق دستورى قريب جدا، ومصر والشعب ضحوا تضحيات كبيرة خلال الـ 7سنوات الماضية سواء فى تباطؤ اقتصادى بعد سنوات الثورة وترتب عليها ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أسعار وتضحيات الشعب للانتقال من مكانة لمكانة أخرى.

وطالب وزير التنمية المحلية، بزيادة الوعى لدى المواطنين فى الداخل قبل الخارج بأن المصريين قبل 2011فرطوا فى حقوقهم السياسية والتزاماتهم فى بناء وطنهم واليوم بعد هذه التضحيات والشهداء والمصابين يجب على العالم أن يعلم جيدا أن المصريين حريصين على بناء وطنهم والمشاركة فى البناء السياسى لوطنهم وانتخاب رئيس يعبر عن أحلامهم ويحاكموه إذا فشل، ومطالبين أيضا كمصريين نتيجة لهذه التضحيات أصبح لدينا مكسب فى تأدية حقنا الدستورى ووضع أصواتنا فى الصناديق.

وأكد أنه وجه المحافظين بخلق البيئة المناسبة للمواطنين للذهاب لصناديق الانتخابات، ودورنا كمحليات تهيئة المناخ من خلال تهيئة أماكن الاقتراع وتجهيز اللجان بشكل يليق بالمصريين حتى تصل الرسالة لدول العالم بأن الشعب يرسم مستقبله بيده وحريص على ممارسة حقوقه السياسية.

وأضاف أنه تعرف على مشروعات المحافظات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها والمعوقات التى تواجهها.

وأثنى وزير التنمية المحلية على مجهودات اللواء أحمد صقر محافظ الغربية والجهاز المعاون له فى الإنجازات الملموسة على أرض الواقع والتى تم استعراضها خلال الاجتماع.

وأكد الوزير أن هناك نوعين لاختيار قيادات المحليات النوع الأول القيادات الكبرى على مستوى السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء فيتم الاختيار بشكل مركزى مخطط تقوم عليه الوزارة بأليه ثابته حددها القانون وفقا للقانون 81 ونسير حسب القانون.

وأضاف أن الوزارة كان لها سبق، وأثنى على قيام الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق الذى قام بفتح باب الوظائف لاختيار القيادات وتقدم 1500 وتم إخضاعهم لاختبارات نفسية ووعى قومى واختبارات مكثفة وتم اختيار أفضل 200منهم ينهون 9أسابيع من التدريب فى أكاديمية ناصر العسكرية على أن تعقد لجنة القيادات للاختيار من بينهم فى الوظائف التى تقدموا لها.

وأضاف أن هناك 61 وظيفة خالية فى الحكم المحلى حتى 30 يونيو 2017، وتم حصر الوظائف التى ستكون شاغرة حتى 30يونيو 2018، وعددها مايقرب من 35 وظيفة بعدد إجمالى 102، لافتا أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية فى 18فبراير الجارى، وما ستسفر عنه المقابلات سيتم اختيار افضل العناصر فى هذه الوظائف الوظائف الشاغرة، وسيتم التنسيق مع المحافظين لانتخابهم، مشيرا إلى أن هذه ليست آخر لجنة ولكن قبل 30يونيو القادم سيتم عقد اللجنة الجديدة لاختيار للوظائف التى ستكون خالية.

وعن الظهير الصحراوى لمحافظة الغربية، فأكد أنه من أهم الموضوعات التى استعرضها اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، والذى وصل بجهوده وجهود العاملين بالمحافظة إلى مراحل شبهة نهائية، وأن الموضوع فى طوره الأخير، والدور القادم يقع على أبناء محافظة الغربية على استغلال المناطق الجديدة للمحافظة، وإحداث أثر جذرى فى تخفيف التكدس من وسط الدلتا إلى المناطق الجديدة.

وأكد أن المحافظات تعانى من نقص شديد فى المهندسين بالإدارات الهندسية، وأن القانون 81 حدد أسلوب دخول العناصر الجديدة للجهاز الإدارى للدولة، ولم تفتح الدولة الباب للتقدم للوظائف باللجهاز الإدارى، مشيرا إلى أن مصر بها جهاز إدارى كبير، والرئيس تحدث عن مرتبات الموظفين وعجز الموازنة، والدولة لن تفتح الباب حتى يستقر الجهاز الإدارى، ونسعى أن يشبه الجهاز الإدارى الأجهزة الإدارية فى الدول الأخرى.

وأضاف أن الجهاز الإدارى فى مصر متضخم وهرم العاملين فى الدول مقلوب وكل عام يتحسن الوضع، مشيرا أن المرتبات تخطت 240مليار جنيه أجور، مؤكدا أن إجراءات إصلاح الاقتصادى التى تم تدل على أننا نسير فى الاتجاه السليم، موجها الشكر للشعب المصرى الذى تحمل كل سلبيات الإصلاح الاقتصادى من ارتفاع الأسعار ونسب البطالة رغم زيادة فرص التشغيل وذلك بسبب زيادة الملتحقين فى سوق العمل سنويا.

وأشار إلى أن من النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى ارتفاع معدل النمو، والذى ارتفع لنسبة 5% وهذا يعنى توفير فرص عمل جديدة، والفترة القادمة سيحقق الاصلاح الاقتصادى فوائد اكثر وسيتم فتح باب التشغيل، وعلينا بتشجيع الشباب على فتح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من انتظار الوظائف الحكومية، مؤكدا أن لدينا برنامج لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأعرب "الجندى" عن سعادته بوجود 4 آلاف مشروع ضمن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية بقيمة نصف مليار جنيه.

وطالب وسائل الإعلام بتوعية الشباب بالبحث عن فرص العمل، قائلا" لازم الشاب ميستناش الحكومة اللى عايز يتعين فيها ويجروا يدروا على فرص عمل وميستنوش الوظيفة الميرى ودفا الحكومة".

وعن حركة المحافظين فأكد أنه لا توجد أى مؤشرات لإجراء حركة محافظين ولكن جميع الموظفين العموم يخضون لتقييم يومى لتحديد المجتهد والمتكاسل، وعن منصب محافظ المنوفية فقال" عندنا سكرتير عام زى الفل شغال هو ورجالته والمنوفية زى الفل 24قيراطا".