صور.. انطلاق أكبر كرنفال سنوى فى ريو دى جانيرو





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز

انطلق أكبر كرنفال سنوى فى ريو دى جانيرو، وملأ الراقصون الشوارع ونشروا بهجة الألوان والموسيقى فى أكبر كرنفال فى البلاد، وسط اجتذاب مئات السياح لمشاهدة الكرنفال والمشاركة فيه، ويعتبر كرنفال ريو دى جانيرو فى البرازيل الأشهر فى العالم على الإطلاق، حيث تتنافس أبرز مدارس رقصة السامبا فى ساحة سامبودروم الشهيرة .

حيث تزين أعضاء الفرق الفنية، بملابس زاهية ومبهجة خاصة بالاحتفالات، وأدوا الرقصات فى شوارع ولايتى "ساو باولو" و"ريو دى جانيرو"، واحتشد مئات آلاف المواطنين، فى شوارع البرازيل، للمشاركة فى الكرنفال الشعبى، مرتدين أزياء خاصة لها ألوان جذابة كثيرة، وانتشر جنود، فى ريو دى جانيرو .



أحد المشاركين فى كرنفال ريو دى جانيرو



الرقص فى شوارع ريو دى جانيرو



الضحك والابتسامات فى الكرنفال السنوى



المشاركون فى الكرنفال ينتظرون لحظة الانطلاق



جانب من الكرنفال السنوى فى البرازيل



جانب من الكرنفال السنوى



جميلات البرازيل



رجل يحمل طبلة خلال المشاركة فى الكرنفال



سيدات يشاركن فى الكرنفال السنوى



سيدة تلطخ وجهها باللوان



شوارع ريو دى جانيرو تحتفل بالكرنفال السنوى



طفل يشارك فى فاعليات المهرجان



عروض الرقص فى شوارع البرازيل