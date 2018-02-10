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صور.. النيابة تعاين حادث حريق مخزن بويات السلام

السبت، 10 فبراير 2018 05:08 م
صور.. النيابة تعاين حادث حريق مخزن بويات السلام النيابة تعاين حادث حريق مخزن بويات السلام


كتب أحمد حسنى
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وصل منذ قليل، فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات، وفريق من نيابة السلام، لمعاينة حريق مخزن بويات بمدينة السلام، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.

 

وتمكنت قوات الحماية المدينة بالقاهرة من السيطرة على الحريق الذى اسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بشكل كامل، وانتشال 3 جثث متفحمة.

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدينة بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع انفجار واشتعال النيران داخل محل البويات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء ويقوم رجال الإطفاء بمحاصرة النيران إخمادها.

 
  
حريق مخزن بويات بالسلام (2)
 

حريق مخزن بويات بالسلام (4)
 

حريق مخزن بويات بالسلام (7)
 

حريق مخزن بويات بالسلام (8)
 

حريق مخزن بويات بالسلام (10)
 

حريق مخزن بويات بالسلام (11)
 
 

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