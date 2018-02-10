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صور.. "الزراعيين العرب" يؤيدون القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب

السبت، 10 فبراير 2018 03:25 م
صور.. "الزراعيين العرب" يؤيدون القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب ملتقى الزراعيين العرب بالغردقة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المشاركون فى ملتقى المهندسين الزراعيين العرب المنعقد بمدينة الغردقة اليوم السبت، تأييدهم ودعمهم الكامل لما تقوم به القوات المسلحة والشرطة، من عمليات لمواجهة الإرهاب الأسود، متمنين أن تنجح العمليات فى اجتثاث جذور الإرهاب فى سيناء وكل بقاع مصر.

من جانبه  قال الدكتور يحيى بكور الأمين العام لاتحاد الزراعيين العرب، إن الجميع يأمل وينتظر من الرئيس السيسى، أن يعمل من أجل تحقيق تضامن عربى متكامل بين القادة العرب، والعمل على حل جميع الخلافات الهامشية التى يمكن حلها.

وأضاف بكور فى كلمته أنهم يؤمنون أن التكامل السياسى والاقتصادى العربى ووحدة الكلمة والمصير المشترك يجمع العرب جميعا، مضيفا أن هناك معوقات كثيرة تحول دون تحقيق ذلك فى مقدمتها التدخل الأجنبى، مشيرًا إلى أن الدول الأجنبية تحصل على مليارات الدولارات من العرب لو استمرت ستحقق الدول العربية الاكتفاء الذاتى فى جميع المجالات.

وقدم أمين اتحاد الزراعيين العرب الشكر إلى محافظ البحر الأحمر على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أنه أول مرة يزور الغردقة، ولكنه سمع عنها الكثير من أصدقائه من الدول الأوروبية فى حين لم يسمع عنها من العرب.

من جانبه قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين وممثل مصر فى اتحاد الزراعيين العرب، أن التجربة المصرية فى الزراعة الحديثة سوف تكون نموذجا يحتذى به فى الدول العربية.

وأضاف نقيب الزراعيين خلال كلمته فى ملتقى المهندسين الزراعيين العرب المنعقد بمجمع اعلام الغردقة تحت رعاية وزير الزراعة، ان ستوفد الدول الأعضاء فى الاتحاد مجموعات من المهندسين الزراعيين  للتدريب بالتنسيق مع نقابة الزراعيين المصريين، وسيتم توقيع  البروتوكول بذلك .

وأكد نقيب الزراعيين خلال كلمته بالملتقى إن اتحاد الزراعيين العرب  يعتبر من أعرق المنظمات العربية حيث تم إشهاره منذ 68 عاما، مضيفا  أن ممثلى الدول العربية المشاركة فى الملتقى الذين تابعوا تجربة مصر فى الزراعة الحديثة، وخاصة الزراعة المحمية، أكدوا أن التجربة المصرية سوف تكون نموذجا يحتذى به فى الدول العربية.

من جانبه رحب اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، بحضور ملتقى الزراعيين العرب، مقدما الشكر لهم على اختيار مدينة الغردقة لعقد مؤتمر الزراعيين بها.

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال كلمته فى ملتقى الزراعيين العرب أن محافظة البحر الأحمر شهدت طفرة فى مجال الزراعة مؤخرا، حيث تم زراعة اكثر من 100 فدان بوادى القويح بالقصير وكذلك فى الشلاتين وحلايب، مضيفا أن المحافظة بدأت فى تطبيق منظومة زراعة الأسطح بمدن المحافظة .

وأهدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر درع المحافظة لرئيس الملتقى كما أهدى الآخر درع اتحاد الزراعيين العرب للمحافظ .

 

ملتقى الزراعيين العرب بالغردقة
ملتقى الزراعيين العرب بالغردقة

 

جانب من حضور ملتقى الزراعيين العرب
جانب من حضور ملتقى الزراعيين العرب

 

محافظ البحر الأحمر خلال الحضور
محافظ البحر الأحمر خلال الحضور

 

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

 


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