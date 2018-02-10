صور.. اضبط مخالفة.. مواقف عشوائية وقمامة تحيط بقرية كفر الجزار بالقليوبية

صور.. اضبط مخالفة.. مواقف عشوائية وقمامة تحيط بقرية كفر الجزار بالقليوبيةالسبت، 10 فبراير 2018 03:00 ص
المواقف العشوائية تملأ كفر الجزار
القليوبية نيفين طه
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تعاني قرية كفر الجزار مركز بنها بمحافظة القليوبية، من العديد من المشاكل والعشوائية والإهمال بسبب المواقف العشوائية المنتشرة في كل مكان بالقرية بداية من كورنيش النيل وحتي مساكن الأهالي.
وتقول الحاجة سيدة محمود من اهالي المنطقة، لقد تم انشاء كورنيش النيل بكفر الجزار ويقع عليه عدد من الوحدات السكنية مما تسبب في هبوط بالكورنيش بسبب تراكمات القمامة والميا الجوفية وعدم اهتمام من المسئولين.
ويقول طلال محمد من أهالي القرية، لقد تحول الكورنيش الى مرتع البلطجية ومواقف عشوائية تثير الشغب والعشوائية في القرية والتي يمر طريق مصر اسكندرية الزراعي وبسبب ذلك اصبح الطريق يشهد تكدسا وزحاما مروريا، واصبح البلطجية يسيطرون علي المواقف في غياب تام للأجهزة الرقابية بالمحافظة.
بينما يقول خالد ابراهيم احد السائقين أن المحافظة قامت بإنشاء موقف للسيارات الأجرة ورغم ذلك لا يستخدم ولا يلتزم السائقون بالوقوف داخله مما أدي إلى السيطرة عليه من قبل المواطنين والذين حولوه لجراج خاص لركن السيارات بمقابل أجر شهري ويومي لصالح هؤلاء الاشخاص.
وطالب الأهالي المسئولين بالتدخل لحل تلك الكارثة حرصا على حياة المواطنين.
هبوط بكورنيش كفر الجزار
هبوط بكورنيش كفو الجزار
المواقف العشوائية تملأ كفر الجزار
القمامه تحاصر قريه كفر الجزار
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