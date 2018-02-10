صور.. احتجاجات حاشدة فى إيطاليا بعد هجوم عنصرى على مهاجرين





أ ف ب

تجددت الاحتجاجات فى إيطاليا، مساء اليوم السبت، بعد أيام من هجوم عنصرى بالرصاص أصيب فيه 6 مهاجرين على الأقل فى مدينة ماتشيراتا.

واندلعت مواجهات مساء الخميس، بين متظاهرين من مجموعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة مع عناصر من الشرطة فى ماشيراتا بوسط إيطاليا.

وعلى الرغم من حظر التظاهر، أقدم عشرات من أعضاء "فورزا نوفا" على التجمع، ما أضطر شرطة مكافحة الشغب إلى دفعهم للتراجع. وقد تم اعتقال 20 متظاهرا، بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس.

وحرصت الشرطة على عدم السماح لهؤلاء الناشطين اليمينيين المتطرفين بالالتقاء مع متظاهرين آخرين من اليسار المتطرف كانوا متواجدين فى ساحة أخرى من هذه المدينة الصغيرة.

وكان وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتى قد اعتبر أن إطلاق النار الذى شهدته ماتشيراتا يعكس "كرها عنصريا اكيدا".



احتجاجات حاشدة فى إيطاليا بعد هجوم عنصرى على مهاجرين



جانب من احتجاجات حاشدة فى إيطاليا بعد هجوم عنصرى على مهاجرين



جانب من مسيرة احتجاجية فى إيطاليا