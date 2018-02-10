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صور.. إصابة 13 طالبا بحالات اختناق فى حريق عقار به مقر للدروس الخصوصية بدمياط

السبت، 10 فبراير 2018 09:02 م
صور.. إصابة 13 طالبا بحالات اختناق فى حريق عقار به مقر للدروس الخصوصية بدمياط سيارات الاطفاء بموقع الحريق


دمياط عبده عبد البارى
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أصيب 13 طالبا بحالات اختناق عقب احتجازهم أعلى عقار سكنى بسبب اندلاع النيران فى محل محمول وتم نقلهم لمستشفى دمياط العام لتلقى العلاج اللازم بواسطة سيارات الإسعاف.
 
وكان أولياء أمور الطلاب قد تجمعوا بعد اندلاع حريق أسفل العقار السكنى المكون من 4 طوابق جميعها مراكز للدروس الخصوصية.
 
وكانت  قوات الحماية المدنية بدمياط قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب بإحدى العقارات السكنية أمام مدرسة محمد عبده بمدينة دمياط.

وقال شهود عيان إن الحريق نشب بأحد محلات المحمول بشارع التحرير نتيجة ماس كهربائى، وأصيب الأهالى بحالة ذعر نتيجة تواجد مراكز الدروس الخصوصية بالعقار. 

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