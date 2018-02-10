صور.. أول أتوبيس بطابقين يحصل على علامة "بكل فخر صنع فى مصر"السبت، 10 فبراير 2018 01:38 م
الأتوبيس من الداخل
كتب ــ إسلام سعيد
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وصل قبل قليل إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة أول أتوبيس صناعة مصرية بطابقين، حيث تفقده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قبل تسليمه ضمن دفعة مكونة من 10 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة تمهيداً لتشغيله، وحصل الأتوبيس الجديد على علامة بكل فخر صنع في مصر التى تمنحها وزارة الصناعة والتجارة.
وصنعت شركة "كاستور" الوكيل الوحيد لشركة مان الألمانية للأتوبيسات، 10 أتوبيسات مصرية ذات الطابقين، ويتم تسليمها إلى محافظة القاهرة.
وقال مصدر حكومى، إن وزير الصناعة سيتفقد أحد هذه الأتوبيسات أمام مقر الوزارة، وبعدها يتم منح الشركة علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، ويتم تنظيم اجتماع بين مسئولى الشركة ووزير الصناعة لبحث توسيع أنشطتها الفترة المقبلة.
وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بعد أن يتفقد الوزير الأتوبيس سيتم تسليمه إلى محافظة القاهرة لتقوم بتشغيل الـ10 أتوبيسات ذات الطابقين بالخطوط المختلفة داخل القاهرة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فهمى
يارب يبقى 100فى ال100
عقبال منعمل اتوبيس كامل فى بلدنا يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
Arif
(صنع في مصر)التركيب في مصر !!
القطع والأدوات كلها من الخارج وفقط التركيب في مصر .. نريد صناعة مصرية .. وليس التركيب في مصر !!