صور.. أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك





أ ف ب

تظاهر أمريكيون فى ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم السبت، تضامنا مع المهاجرين بعد نية السلطات ترحيلهم خلال الفترة المقبلة.

واحتشد المتظاهرون فى أحدى الميادين نيويورك، منظمين وقفة احتجاجية يقودها الناشط الحقوقى رافى راجبير، الذى ألقى كلمة للمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وفى وقت سابق، سعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى ترحيل المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة بشكل غير شرعى، وأصدر قرار يمنع دخول مواطنى عدة دول إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى موجة احتجاجات غاضبة ضد ترامب فى العديد من الدول رافضا لسياساته تجاه المهاجرين.



احتجاجات فى أمريكا



أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك



جانب من المتظاهرين



متظاهر



متظاهرون وحقوقيون فى أمريكا