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صور.. أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك

السبت، 10 فبراير 2018 07:26 م
صور.. أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك مظاهرة فى أمريكا


أ ف ب
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تظاهر أمريكيون فى ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم السبت، تضامنا مع المهاجرين بعد نية السلطات ترحيلهم خلال الفترة المقبلة.

واحتشد المتظاهرون فى أحدى الميادين نيويورك، منظمين وقفة احتجاجية يقودها الناشط الحقوقى رافى راجبير، الذى ألقى كلمة للمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

 وفى وقت سابق، سعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى ترحيل المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة بشكل غير شرعى، وأصدر قرار يمنع دخول مواطنى عدة دول إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى موجة احتجاجات غاضبة ضد ترامب فى العديد من الدول رافضا لسياساته تجاه المهاجرين.

 

احتجاجات فى أمريكا
احتجاجات فى أمريكا

 

أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك
أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك

 

جانب من المتظاهرين
جانب من المتظاهرين

 

متظاهر
متظاهر

 

متظاهرون وحقوقيون فى أمريكا
متظاهرون وحقوقيون فى أمريكا

 

متظاهرون يحملون لافتات
متظاهرون يحملون لافتات

 

 


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