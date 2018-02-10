صور.. أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك

صور.. أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويوركالسبت، 10 فبراير 2018 07:26 م
مظاهرة فى أمريكا
أ ف ب
إضافة تعليق
تظاهر أمريكيون فى ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم السبت، تضامنا مع المهاجرين بعد نية السلطات ترحيلهم خلال الفترة المقبلة.
واحتشد المتظاهرون فى أحدى الميادين نيويورك، منظمين وقفة احتجاجية يقودها الناشط الحقوقى رافى راجبير، الذى ألقى كلمة للمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وفى وقت سابق، سعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى ترحيل المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة بشكل غير شرعى، وأصدر قرار يمنع دخول مواطنى عدة دول إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى موجة احتجاجات غاضبة ضد ترامب فى العديد من الدول رافضا لسياساته تجاه المهاجرين.
احتجاجات فى أمريكا
أمريكيون يتظاهرون تضامنا مع المهاجرين فى نيويورك
جانب من المتظاهرين
متظاهر
متظاهرون وحقوقيون فى أمريكا
متظاهرون يحملون لافتات
إضافة تعليق
#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية
صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة