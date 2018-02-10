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صحيفة إماراتية: مصر تضرب بيد من حديد لاجتثاث جذور الإرهاب

السبت، 10 فبراير 2018 09:06 ص
صحيفة إماراتية: مصر تضرب بيد من حديد لاجتثاث جذور الإرهاب العملية الشاملة سيناء 2018


أبوظبى(أ ش أ)
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أكدت صحيفة الخليج الإماراتية أن مصر تضرب بيد من حديد لاجتثاث جذور الإرهاب وأن مصر وقيادتها لن تقبل بوجود من يقلق أمنها ويعتدى على قوات الأمن فيها ويعمل على ضرب وحدة الوطن والشعب وأن يظل شوكة فى خاصرتها بلا حساب.

وتحت عنوان "المعركة الكبرى ضد الإرهاب" .. قالت صحيفة " الخليج " فى افتتاحيتها اليوم :"أخيرا حددت القيادة فى مصر موعد القرار المنتظر بشن حرب حاسمة وقاصمة لاقتلاع الإرهاب واجتثاث جذوره من كامل الأرض المصرية، فلم يكن مقبولا أن تظل خفافيش الإرهاب تتحرك فى سيناء وفى البر المصرى وتستهدف مصر بأمنها ومؤسساتها وشعبها وتمارس القتل والتخريب والتدمير والتفجير.

وقالت إن الجيش المصرى وكل القوى الأمنية الأخرى تلقت أمس أوامر صارمة وواضحة ببدء عمليات تنظيف مصر من أوكار الإرهاب فى سيناء والدلتا والطريق الصحراوى وصولا إلى الحدود الليبية غربا.. وقد بدأ العمل على الفور وتحركت كل القوى البرية والجوية والبحرية فى مهمة تحرير مصر من الإرهاب تنفيذا لوعد كان أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى باقتلاع الإرهاب من مصر خلال ثلاثة أشهر وها قد اكتملت الاستعدادات ووضعت الخطط وبوشرت المهمة وتم الوفاء بالوعد.

وتابعت:هى الحرب الحاسمة والنهائية لاقتلاع الإرهاب من أرض الكنانة بعدما بدا أن من يخطط لتدمير الدول العربية ومؤسساتها ماض فى خططه الجهنمية وبعدما اتضح أن جماعات "داعش" التى اندحرت فى سوريا والعراق من أهم مواقعها وسقطت "دولتها" واختفت "خلافتها" يتم نقل عناصرها إلى ميادين أخرى ومنها سيناء والحدود مع ليبيا لاستكمال مؤامرة الفتنة والتفتيت والتخريب.

وقالت الصحيفة:إن مصر التى أعلنت الحرب الحاسمة والقاصمة على الإرهاب هى مصر التى نعرفها مصر القوية القادرة، مصر التاريخ والحضارة والثقافة مصر المجد والرفعة وحاضنة أمتها وحارسة الأمن القومي.. هى من أجل كل ذلك بدأت يوم أمس معركتها الكبرى ومعركة كل العرب ضد الإرهاب الذى شوه الدين الإسلامى وزور كل ما يعنيه ويرمز إليه من تسامح وتآلف ومحبة وإخاء وسلام.

وختمت افتتاحيتها قائلة "إنه لابد أن تحمل إلينا الأيام القليلة المقبلة أخبار الانتصارات التى انتظرها الشعب المصرى وكل الشعوب العربية على يد الجيش المصري، معلنة بداية النهاية للإرهاب وكل الجماعات التى قامت بتفريخهم وتوفير حاضنتهم الفكرية والمادية وتحديدا جماعة الإخوان وقطر".

 


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