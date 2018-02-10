شعبة الاتصالات: التجار المخالفين أضروا بالمنافذ الملتزمة لبيع خطوط المحمول





كتبت: هبة السيد

طالب إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، بتوفير أجهزة لقراءة أصل بطاقات الرقم القومى بشأن بيع الخطوط، وليس الصورة، حيث يلجأ بعض التجار المخالفين لصور البطايق لتشغيل الخطوط أملا فى الحصول على بونص من الشركات.

وقال "سعيد"، إن التجار المخالفين أضروا بالمنافذ الملتزمة لبيع الخطوط منذ مايو 2015، حيث صدر قرار من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آنذاك بقصر بيع خطوط المحمول فى المنافذ و المحلات الرسمية للشركات.

وشدد سعيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على أهمية التسيق بين الجهاز والشركات والتجار، فى حال تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لتسجيل الخطوط، وأيضا إلزام التجار بتوفير كاميرات مراقبة فى محلاتهم، ووضع ضوابط تلزم الشركات بوقف التجاوز، إذ يوجد لديها أجهزة تظهر الهاتف و الرقم التسلسلى السرى الخاص به لدى التاجر، ويمكنها معرفة ما إذا كان التاجر يتلاعب بالخطوط أم لا، فليس من المعقول أن يبيع تاجر 500 خط كمثال فى ساعات قليلة.