شباب الأعمال" تطلق منصة "استثمر" لجذب استثمارات بقيمة 10 مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

كشف شريف الجبلى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن توقيع الجمعية بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية غدا الأحد، لتوعية أعضائها بدور البورصة فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وسيلة للتمويل لها، كما ستفتح هذه الشراكة مجالاً للتعاون مع المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الجبلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توقيع البروتوكول يأتى ضمن منصة ستطلقها الجمعية خلال شهر إبريل المقبل تحت شعار "استثمر" تستهدف جذب استثمارات وتوسعات جديدة لمصر بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، وذلك من خلال توفير المنصة آلية لجمع كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع شركاء التمويل والراغبين فى الاستثمار بالقطاع سواء البورصة أو البنوك أو صناديق الاستثمار المباشر.

وأضاف نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، أن الجمعية سوف تنظم مؤتمر سنوى ضخم نهاية العام على مدار عدة أيام، وسيشمل معرض للمنتجات المصرية ومبادرات الشباب، مشددا على أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات الكبرى مع المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تبنى الأولى إنشاء حضانات للثانية بجانب فتح أسواق لها للمشاركة بالمشروعات القومية.