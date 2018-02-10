س وج.. تفاصيل غارات تل أبيب وسقوط طائرة إسرائيلية بالنيران السورية





كتب محمد رضا

شهدت الحدود الإسرائيلية السورية، صباح اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين سلاح الجو الإسرائيلى، ومدفعية الجيش السورى، وذلك بعد اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء الإقليمية السورية لتنفيذ عملية قصف، أدعى الجيش الإسرائيلى أنها كانت تستهدف هدفًا إيرانيًا أطلق طائرة دون طيار من سوريا، موجهة إلى المجال الجوى لإسرائيل.

وفور دخول الطائرات الإسرائيلية إلى الأجواء السورية، اشتبكت معها مدفعية الجيش السورى التى تمكنت من إصابة طائرة من طراز "إف 16"، فيما تمكن طياراها من التحليق بها حتى سقطت داخل الأراضى الإسرائيلية، ومن ثم فعلا نظام القفز الطارئ ونزلوا بالمظلات، واللذان نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج، بينما يعانى أحدهما من جروح خطيرة ويعانى حالة حرجة جدًا، وفى هذا الصدد، يرصد "اليوم السابع"، التفاصيل الكاملة للعمليات على الحدود السورية، فى سؤال وجواب.

س: كيف بدأت توترات الأوضاع على الحدود الإسرائيلية السورية؟

ج: شن سلاح الجو الإسرائيلى غارات جوية داخل الأراضى السورية، استهدف خلالها قاعدة طائرات بلا طيار فى سوريا، مؤكدًا أنها قاعدة إيرانية أطلقت طائرة بدون طيار لاختراق الأجواء الإسرائيلية.

س: ما هى الأهداف التى قصفتها الطائرات الإسرائيلية داخل سوريا؟

ج: قال الجيش الإسرائيلى، إنه شن هجوما واسع النطاق على أنظمة الدفاع الجوى السورية وأهداف إيرانية فى سوريا، وأن غاراته استهدفت 12 هدفًا من بينها 3 بطاريات للدفاع الجوى، و4 أهداف إيرانية هى جزء من التجهيزات العسكرية الإيرانية فى سوريا.

س: ما تعليق الجانب السورى على ادعاءات إسرائيل؟

ج: أكد تحالف عسكرى موال للرئيس السورى بشار الأسد، أن المزاعم الإسرائيلية بدخول طائرة بلا طيار المجال الجوى الإسرائيلى، كذبة، وأن الطائرات بدون طيار انطلقت من مطار التيفور، لتنفيذ مهمات روتينية ضد تنظيم "داعش" فى منطقة صحراوية فى سوريا.

س: كيف ردت سوريا على الانتهاك الإسرائيلى لأجوائها الإقليمية؟

ج: اشتبكت الدفاعات الجوية السورية مع الطائرات الإسرائيلية وتمكنت من اسقاط طائرة طراز "إف 16"، وأصيب إثر ذلك طياران إسرائيليان أحدهما فى حالة حرجة جدًا لإصابته بجروح خطيرة.

س: ما هو رد الفعل فى الداخل الإسرائيلى عقب سقوط الطائرة؟

ج: عقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، جلسة مشاورات أمنية عقب التطورات الأخيرة فى سوريا، وذلك بعد تصديقه رسميا على استمرار العملية العسكرية ضد سوريا، فيما قرر الكابينت الإسرائيلى، الاجتماع غدًا الأحد، لبحث الأزمة، كذلك، طالب إسرائيل، الولايات المتحدة، وروسيا، التدخل لمنع تدهور الأوضاع على الحدود السورية.

س: ما هو رد إيران على تصريحات إسرائيل بشأن قواعدها فى سوريا؟

ج: وصفت طهران، حديث إسرائيل عن إسقاط طائرة إيرانية بلا طيار بأنها "سخيفة"، وقالت إن الوجود الإيرانى فى سوريا لتقديم المشورة فقط، فيما رفض البريجادير جنرال حسين سلامى، نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى، التعليق على التقارير الإسرائيلية التى وصفها بأنها كذبة.

س: ما هو تعليق إسرائيل على الرد الإيرانى؟

ج: قال السفير الإسرائيلى لدى موسكو، هارى كورين، يجب على الفور تقليص وجود أى وحدات إيرانية وقوات حزب الله والمقاتلين الشيعة، مطالبًا بضرورة الانسحاب الفورى لوحدات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والمقاتلين الشيعة، من منطقة خفض التصعيد فى جنوب سوريا.

س: هل كان للغارات الإسرائيلية أثار أخرى فى المنقطة؟

ج: أعلنت وسائل إعلام أردنية، سقوط أجزاء من صواريخ فى سهل البقاع اللبنانى ومناطق فى الأردن، من مخلفات استهداف منظومة الدفاع الجوى السورية للمقاتلات الإسرائيلية الى شنت غارات على مناطق عسكرية فى سوريا، فجر السبت.

ففى لبنان توزعت بقايا الصواريخ فى سهل بلدة سرعين البقاعية اللبنانية، وانتشرت شظاياها فى سهل بلدة على النهرى، وفى الأردن عثر سكان بعض القرى فى محافظة إربد وفى غور الصافى، على شظايا صواريخ دفاع جوى سورية استهدفت المقاتلات الإسرائيلية.