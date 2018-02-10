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سفير مصر فى نواكشوط يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين

السبت، 10 فبراير 2018 03:08 م
سفير مصر فى نواكشوط يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين السفير المصرى لدى موريتانيا ماجد نافع مصلح


نواكشوط (أ ش أ)
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أشاد السفير المصرى لدى موريتانيا ماجد نافع مصلح بتطور العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا، لافتا إلى التنسيق السياسى عالى المستوى بين القيادتين السياسيتين فى كلا البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقال السفير ـ فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة تكريم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز للفنان المصرى راجح داوود ملحن النشيد الموريتانى ـ" إن هذا العمل يقود لمستوى جديد من الارتقاء بين البلدين، وإن منح الرئيس الموريتانى للفنان المصرى وسام الاستحقاق هو أول تكريم لمصرى من خارج الخارجية المصرية حيث سبق لموريتانيا منح الوسام لسفراء سابقين إلا أن الفنان راجح داوود هو أول فنان مصرى يكرم بالوسام مما يشكل رمزا للتآخى بين الشعبين الشقيقين".

واعتبر السفير أن هذه العلاقة بين البلدين على الساحة الثقافية صاحبها الكثير من العمل على المستوى السياسى والثقافى والاقتصادى وغيرها، خاصة العمل على إنشاء أول مجلس مشترك لرجال الأعمال المصريين والموريتانيين وتعزيز التعاون الاقتصادى فى مجال الصيد والثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية والدواء والمبادلات ومواد البناء..مشيرا إلى أن هناك مجالا واسعا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يخدم البلدين.

ونوه السفير مصلح بالتعاون القائم بين رجال الأعمال فى البلدين والذى بدأ يتجسد من خلال الشراكة حيث توجد اليوم ما بين أربع وست شركات موريتانية مصرية للصيد البحرى وهذه الشركات هى أولى شراكة ثنائية بين البلدين فقبلها لم يكن هناك وجود لشركة مصرية فى مجال الأسماك، وسيتم إيفاد خبراء مصريين فى مجال المزارع السمكية وجارى العمل على تدريب بحارة موريتانيين على الصيد التقليدى وصيد الأعماق.

وفى مجال الطيران، أكد السفير المصرى أن وفدا من هيئة الطيران المدنى الموريتانى سيزور القاهرة مطلع شهر أبريل لبحث إطلاق أول خط طيران مباشر بين القاهرة ونواكشوط.

وفى مجال التعليم، أشار السفير إلى التطور الكبير فى هذا المجال حيث استفادت موريتانيا العام الماضى من زيادة عدد المنح المصرية وكان لقطاع الصيد البحرى نصيب الأسد من هذه المنح بروافده البيئية والفنية المختلفة.


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