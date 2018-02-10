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سعر اليورو اليوم السبت 10-2-2018 وتراجع العملة الأوروبية

السبت، 10 فبراير 2018 12:09 م
سعر اليورو اليوم السبت 10-2-2018 وتراجع العملة الأوروبية يورو


كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 10-2-2018، ثانى أيام العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس أسعار ختام الأسبوع الماضى، والتى شهد تراجعا فى سعر العملة الاوروبية مقابل الجنيه المصرى، مسجلا 21.49 جنيه للشراء، و 21.73 للبيع فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

اليورو اليوم

اليورو اليوم

 

كانت العملة الأوروبية، قد بدأت تراجعها أمام الجنيه المصرى من تعاملات يوم الاثنين الماضى، وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.7133 جنيه للشراء

21.8402 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.49 جنيه للشراء

21.73 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.54 للشراء

21.72  للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.49  للشراء

21.73 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.46 للشراء

21.71 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.49 للشراء

21.72 للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

ألمانيا تفرض غرامة على إيرباص قدرها 81 مليون يورو

 

أعلن القضاء الألمانى الجمعة، فرض غرامة على شركة "إيرباص" المصنعة للطائرات الأوروبية قيمتها 81,25 مليون يورو فى قضية فساد مفترض حول بيع 18 طائرة قتالية "يوروفايتر" للنمسا عام 2003.

 

وتأتى الغرامة "التى قبلتها الشركة" بعد تحقيق أجرته النيابة العامة فى ميونيخ فى ألمانيا حول هذا الملف، حسب ما أشارت هذه الأخيرة فى بيان.

 

وأعلنت شركة "ايرباص" من جهتها فى بيان، أن "نتيجة تحقيقات النيابة العامة فى ميونيخ التى بدأت منذ 2012، لم تؤكد تهم الفساد".

 


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