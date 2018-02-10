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سعر الريال السعودى اليوم االسبت 10-2-2018 واستقرار العملة السعودية

السبت، 10 فبراير 2018 12:33 م
سعر الريال السعودى اليوم االسبت 10-2-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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واصل الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 10-2-2018 ، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على نفس أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضى، والتى سجل خلالها 4.68 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 

وكانت العملة السعودية قد شهدت حالة من التراجع فى سعرها أمام الجنيه المصرية، لكن بشكل طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.6939 جنيه للشراء

4.7207 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.67  جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

مصرى يحصل على 660 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة عن فترة عمله بالسعودية

 

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصرى "محمد .م .م" مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة فى صرف مستحقاته المتأخرة من 10 أشهر، وبلغ إجمالها 141 ألفا و744 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 660 ألف جنيه مصرى.

 

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصرى "محمد .م .م" من العاملين بشركة للتجارة والمقاولات الذى يطلب مساعدته للحصول على مستحقاته المالية طرف الشركة التى يعمل بها مهندس  مشروع ولم يتم صرفها منذ عشرة أشهر، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

 

 

 

 


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