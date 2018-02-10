سعر الدولار اليوم السبت 10-2-2018 والعملة الأمريكية تستقر





كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت الموافق 10-2-2018، بالتزامن مع ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على اخر تعاملات الاسبوع الماضى المصرفية، والذى شهد تراجعا فى سعر العملة الأمريكية وصل إلى نحو 5 قروش مقابل الجنيه.



سعر الدولار اليوم

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، جاء سعر الدولار والذى سجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6042 جنيه للشراء

17.7030 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع



سعر عملة الدولار

المالية: استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تجاوزت 20 مليار دولار منذ التعويم

قال عمرو الجارحى وزير المالية، ردا على "اليوم السابع" إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بالدولار قفزت إلى ما بين 20.2- 20.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.

وتابع الجارحى فى تصريح له على هامش المنتدى العربى الثالث للمالية العامة، أن إقبال الأجانب على أذون الخزانة المصرية بعد التعويم كان تاريخيا، وأنه من الطبيعى تراجع الطلب مؤخرا فى ظل توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة على العملية المحلية بعد تراجع التضخم.