زعيم كوريا الشمالية يدعو نظيره الجنوبى لزيارة بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية يدعو نظيره الجنوبى لزيارة بيونج يانجالسبت، 10 فبراير 2018 08:46 ص
زعيم كوريا الشمالية - أرشيفية
(أ ف ب)
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دعا الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى قمة في بيونغ يانغ، على ما أعلنت سيول السبت.
وأعرب كيم جونغ أون في الدعوة التي نقلتها شقيقته كيم يو جونغ الموجودة حاليا في الجنوب حيث تترأس وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، عن استعداده للقاء مون "فى أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أوضح متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية.
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