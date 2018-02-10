"روبرتو دى نيرو" يشارك فى إطلاق مشروع المناخ بالقمة العالمية للحكومات بدبى





دبى ياسمين سمرة

يشارك روبرتو دى نيرو، نجم هوليود العالمى والحائز على عدة جوائز أوسكار فى التمثيل والإنتاج والإخراج، غدا الأحد، فى الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات فى دبى، والتى تنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لحضور مؤتمر صحفى للإعلان عن إطلاق مشروع المناخ.

ويستضيف المنتدى الذى تنظمه وزارة التغير المناخى والبيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولى ريم الهاشمى، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى، والدكتور ثانى بن أحمد الزيودى، وزير التغير المناخى والبيئة فى الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن عدد من المشاركين منهم معالى غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا عدنان أمين، مدير عام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، والأمين العام الإتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

تتبنى القمة فى دورتها السادسة مناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها فى تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل و

موضوعات متعلقة بدور الشباب فى بناء المجتمعات إضافة إلى طرح الخطط والاستراتيجيات التى تعزز دور الشباب فى مسيرة التنمية باعتباره القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة حيث تعد القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومى سنوى عالمى، للارتقاء بمستقبل الحكومات فى العالم.

ويشارك بالقمة هذا العام 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات كما تضم 120 جلسة رئيسية إلى جانب مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومى والخاص حول العالم.

وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولى، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، وأنخيل جوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأودرى أزولاى أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس جيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.