رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات فى زيارة رسمية

رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات فى زيارة رسميةالسبت، 10 فبراير 2018 06:22 م
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى
(أ ش أ)
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وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند فى زيارة رسمية تستغرق يومين.
وذكر وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى كان فى استقبال رئيس وزراء الهند والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة فى العاصمة أبوظبي.
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